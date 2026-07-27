«Шикарная гонка». Алексей Попов подвёл итоги Гран-при Венгрии

Российский комментатор Алексей Попов подвёл итоги минувшего Гран-при Венгрии Формулы-1.

«Гонка, которая была шикарная. 31 градус воздух, 52 на трассе, 48 на финише асфальт. Два пит-стопа все должны были ехать, в итоге некоторые даже на три пошли, на один пошёл только один единственный гонщик, и он тоже в очках финишировал…

Последние четыре года здесь никто не мог выиграть с поула, а Норрис выиграл, и это впервые для него с единичкой на борту, то есть в статусе действующего чемпиона мира. Он уже год назад здесь побеждал, так что второй год подряд Норрис выигрывает Венгрию, и совершенно заслуженно, по чистой скорости», — сказал Попов на своём YouTube-канале.