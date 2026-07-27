Фредерик Вассёр отреагировал на четыре штрафа Хэмилтона в последних трёх гонках

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал участившиеся штрафы семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в последних гонках. Напомним, за последние три этапа британец был четырежды оштрафован.
«Трудно класть все штрафы в одну корзину. Как по мне, инцидент с Расселлом [в Спа] был гоночным. Если бы Льюису нужно было сделать это снова, я бы попросил его сделать то же самое, он не мог заехать на поребрик», — приводит слова Вассёра издание The Race.
Ранее Хэмилтон раскритиковал свои выступления в последних трёх гонках.
Речь семикратного чемпиона Ф-1 Льюиса Хэмилтона после первой победы в «Феррари»