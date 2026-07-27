15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фредерик Вассёр отреагировал на четыре штрафа Хэмилтона в последних трёх гонках

Фредерик Вассёр отреагировал на четыре штрафа Хэмилтона в последних трёх гонках
Комментарии

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал участившиеся штрафы семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в последних гонках. Напомним, за последние три этапа британец был четырежды оштрафован.

«Трудно класть все штрафы в одну корзину. Как по мне, инцидент с Расселлом [в Спа] был гоночным. Если бы Льюису нужно было сделать это снова, я бы попросил его сделать то же самое, он не мог заехать на поребрик», — приводит слова Вассёра издание The Race.

Ранее Хэмилтон раскритиковал свои выступления в последних трёх гонках.

Материалы по теме
Хэмилтон: последние гонки дорого обошлись из-за моих ошибок

Речь семикратного чемпиона Ф-1 Льюиса Хэмилтона после первой победы в «Феррари»

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android