«Мерседес» объявил об уходе руководителя молодёжной академии

Пресс-служба команды Формулы-1 «Мерседес» объявила об уходе руководителя молодёжной академии Гвена Лагрю.

«Спасибо, Гвен. Это было отличное совместное путешествие. Вместе мы развили многих молодых гонщиков, включая наших нынешних пилотов Формулы-1 Джорджа [Расселла] и Кими [Антонелли], и ты внёс фантастический вклад.

Мы построили настоящего преемника оригинальной юниорской команды «Мерседес», и ты оставляешь после себя талантливую группу, которая продолжит эту работу. Профессиональные отношения могут подходить к концу, но мы всегда останемся друзьями, разделяя общий настрой. Мы желаем тебе удачи в твоём следующем вызове», — говорится в сообщении команды.