15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ред Булл» подписал бывшего руководителя молодёжной академии «Мерседеса»

«Ред Булл» подписал бывшего руководителя молодёжной академии «Мерседеса»
Комментарии

Команда Формулы-1 «Ред Булл» объявила о назначении бывшего руководителя академии «Мерседес» Гвена Лагрю на должность директора программы молодых гонщиков. Подчиняясь непосредственно генеральному директору и руководителю команды Лорану Мекису, Гвен присоединится к команде в 2027 году.

«Присоединение к «Ред Булл» знаменует начало захватывающей новой главы для меня. После 11 памятных лет в «Мерседесе» я почувствовал, что это подходящий момент, чтобы принять новый вызов и продолжать расти лично и профессионально.

Программа молодых гонщиков «Ред Булл» является одной из самых уважаемых и успешных программ развития гонщиков в автоспорте. Она воспитала одни из величайших талантов, которые когда-либо видела Ф-1, и для меня действительно большая честь иметь возможность возглавить такую талантливую группу людей и помочь сформировать её следующую главу. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с Лораном, а также со всей командой, и я очень благодарен за эту возможность.

Вместе у нас есть фантастическая основа, чтобы опираться на замечательное наследие программы, продолжать развивать её для будущего, а также находить, развивать и готовить следующее поколение победителей гонок Ф-1 и чемпионов мира, следуя схеме, которую «Ред Булл» успешно повторял на протяжении последних 20 лет», — прокомментировал Лагрю своё назначение.

Материалы по теме
Официально
«Мерседес» объявил об уходе руководителя молодёжной академии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android