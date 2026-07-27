«Ред Булл» подписал бывшего руководителя молодёжной академии «Мерседеса»

Команда Формулы-1 «Ред Булл» объявила о назначении бывшего руководителя академии «Мерседес» Гвена Лагрю на должность директора программы молодых гонщиков. Подчиняясь непосредственно генеральному директору и руководителю команды Лорану Мекису, Гвен присоединится к команде в 2027 году.

«Присоединение к «Ред Булл» знаменует начало захватывающей новой главы для меня. После 11 памятных лет в «Мерседесе» я почувствовал, что это подходящий момент, чтобы принять новый вызов и продолжать расти лично и профессионально.

Программа молодых гонщиков «Ред Булл» является одной из самых уважаемых и успешных программ развития гонщиков в автоспорте. Она воспитала одни из величайших талантов, которые когда-либо видела Ф-1, и для меня действительно большая честь иметь возможность возглавить такую талантливую группу людей и помочь сформировать её следующую главу. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с Лораном, а также со всей командой, и я очень благодарен за эту возможность.

Вместе у нас есть фантастическая основа, чтобы опираться на замечательное наследие программы, продолжать развивать её для будущего, а также находить, развивать и готовить следующее поколение победителей гонок Ф-1 и чемпионов мира, следуя схеме, которую «Ред Булл» успешно повторял на протяжении последних 20 лет», — прокомментировал Лагрю своё назначение.