Мекис — о новом директоре академии «Ред Булл»: хотим отметить выдающийся вклад Марко

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис отреагировал на назначение нового главы молодёжной академии Гвена Лагрю.

«Гвен — один из лучших создателей талантов в Формуле-1, знаю из первых рук, какой опыт, лидерство и страсть он привносит в развитие молодых гонщиков. Программа молодых гонщиков «Ред Булл» всегда была краеугольным камнем успеха команды, и тот факт, что Гвен возглавит её в ближайшее время, отражает то значение, которое мы продолжаем придавать развитию следующего поколения талантов Ф-1.

Сегодня хотим ещё раз отметить выдающийся вклад, который Хельмут Марко внёс за более чем два 10-летия создания и руководства программой молодых гонщиков. Программа молодых гонщиков стала эталоном в Ф-1 благодаря его видению, самоотдаче и способности находить и развивать исключительные таланты, он заслуживает огромной похвалы за это.

Продолжая строить следующую главу «Ред Булл», привлечение лидеров такого уровня, как Гвен, имеет основополагающее значение для достижения наших амбиций. Укрепляем нашу высокопроизводительную организацию выдающимися людьми в каждой части бизнеса, Гвен является важным дополнением на этом пути. Вместе будем опираться на невероятно прочный фундамент, продолжая развивать программу для будущего», — приводит слова Мекиса пресс-служба команды.