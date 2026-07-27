«Очень доволен». Лоуренс Стролл оценил выступление «Астон Мартин» на Гран-при Венгрии

Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл высказался о прогрессе команды после обновлений на минувшем Гран-при Венгрии. Напомним, двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо стал 14-м в гонке, его напарник канадец Лэнс Стролл — 13-м.

«Очевидно, мы сделали очень большой шаг вперёд. Один из многих. И да, я очень доволен. Спасибо за тяжёлую работу всем ребятам и девушкам на базе, сделавшим всё это возможным. В этом году мы впервые оказались в середине пелотона, это здорово», — приводит слова Стролла Sky Sports.

Ранее Алонсо высказался о глобальном обновлении «Астон Мартин».

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