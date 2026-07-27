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Журналист: «Уильямс» предложил Сайнсу более € 30 млн за сезон

Журналист: «Уильямс» предложил Сайнсу более € 30 млн за сезон
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Испанский гонщик Карлос Сайнс получил от «Уильямса» предложение о новом контракте с зарплатой более € 30 млн за сезон, сообщает журналист издания Business/book GP Марк Лимахер на своей странице в социальной сети Х.

По информации источника, речь идёт о соглашении «уровня чемпиона мира»: помимо оклада, превышающего € 30 млн за сезон, контракт предусматривает бонусы, зависящие от спортивных результатов. Также утверждается, что для Сайнса больше не актуальны варианты продолжения карьеры в «Ауди» и «Альпин».

Напомним, действующий контракт испанского пилота с «Уильямсом» рассчитан до конца сезона 2026 года. Также сообщалось, что испанец может перейти в «Астон Мартин» на место своего соотечественника Фернандо Алонсо.

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