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«Рейсинг Буллз» провели самый быстрый пит-стоп сезона на Гран-при Венгрии

«Рейсинг Буллз» провели самый быстрый пит-стоп сезона на Гран-при Венгрии
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Команда Формулы-1 «Рейсинг Буллз» установила новый рекорд нынешнего сезона по скорости проведения пит-стопа. Механики итальянской команды обслужили болид британского пилота Арвида Линдблада за 1,99 секунды на 20-м круге Гран-при Венгрии.

Предыдущий лучший результат сезона принадлежал «Феррари»: на этапе в Японии механики «Скудерии» сменили шины болида Льюиса Хэмилтона за 2,00 секунды на 22-м круге гонки.

Напомним, победителем Гран-при Венгрии стал действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис. Второе место занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а замкнул тройку призёров гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

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