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Оруджев раскритиковал Норриса за ошибку на старте Гран-при Венгрии

Оруджев раскритиковал Норриса за ошибку на старте Гран-при Венгрии
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал ошибку действующего чемпиона Формулы-1 Ландо Норриса из «Макларена» на первом круге Гран-при Венгрии.

«В целом-то защита уже была проведена, но ошибка оказалась очень дурацкой. То, что снаружи во втором повороте грязно, известно всем. Ну кроме Себастьяна Уэлдона во ФРЕКе! Достаточно посмотреть хоть один старт другой серии, чтобы сделать вывод: «Оу, как пыльно, лучше там не оказываться». Это если ты первый раз на «Хунгароринге». А когда столько лет выступаешь, странно даже без блокировки просто туда ехать», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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