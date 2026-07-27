Ферстаппен — об обгоне Хэмилтона в Венгрии: знал, что это моя единственная возможность

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил свой манёвр в первом повороте на Гран-при Венгрии, где он опередил Льюиса Хэмилтона из «Феррари» на 16-м круге гонки.

Хэмилтон опередил Ферстаппена во время первой волны пит-стопов на 15-м круге и вышел на третье место впереди пилота «Ред Булл». Однако на следующем круге Ферстаппен атаковал на торможении в первом повороте и вернул позицию.

«Знал, что это моя единственная возможность, потому что у них был неплохой темп. Когда я увидел, что появилась возможность, пошёл на это, да, это был хороший манёвр», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.

Позднее Хэмилтон вернул себе позицию в третьем отрезке гонки, опередив Ферстаппена на свежей резине. Однако штраф за превышение скорости на пит-лейне во время режима виртуальной машины безопасности, вызванного отказом коробки передач Оскара Пиастри на 56-м круге, перечеркнул его усилия. В итоге Хэмилтон финишировал пятым, уступив напарнику Шарлю Леклеру, а Ферстаппен сохранил второе место, пропустив вперёд только победителя гонки Ландо Норриса.