15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен — об обгоне Хэмилтона в Венгрии: знал, что это моя единственная возможность

Ферстаппен — об обгоне Хэмилтона в Венгрии: знал, что это моя единственная возможность
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил свой манёвр в первом повороте на Гран-при Венгрии, где он опередил Льюиса Хэмилтона из «Феррари» на 16-м круге гонки.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

Хэмилтон опередил Ферстаппена во время первой волны пит-стопов на 15-м круге и вышел на третье место впереди пилота «Ред Булл». Однако на следующем круге Ферстаппен атаковал на торможении в первом повороте и вернул позицию.

«Знал, что это моя единственная возможность, потому что у них был неплохой темп. Когда я увидел, что появилась возможность, пошёл на это, да, это был хороший манёвр», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.

Позднее Хэмилтон вернул себе позицию в третьем отрезке гонки, опередив Ферстаппена на свежей резине. Однако штраф за превышение скорости на пит-лейне во время режима виртуальной машины безопасности, вызванного отказом коробки передач Оскара Пиастри на 56-м круге, перечеркнул его усилия. В итоге Хэмилтон финишировал пятым, уступив напарнику Шарлю Леклеру, а Ферстаппен сохранил второе место, пропустив вперёд только победителя гонки Ландо Норриса.

Сейчас читают:
Чемпион вырвал у «Феррари» поул в Венгрии! Антонелли — вне топ-3, Ферстаппена развернуло
Чемпион вырвал у «Феррари» поул в Венгрии! Антонелли — вне топ-3, Ферстаппена развернуло
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android