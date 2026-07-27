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Мекис допустил, что «Ред Булл» раньше обычного переключится на болид 2027 года

Мекис допустил, что «Ред Булл» раньше обычного переключится на болид 2027 года
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис заявил, что коллектив может раньше, чем в прошлом сезоне, принять решение о перераспределении ресурсов в пользу разработки болида 2027 года.

«В какой-то момент нам придётся принять решение, как распределить усилия между нынешним и следующим сезонами. Думаю, это произойдёт раньше, чем в прошлом году, особенно с учётом особенностей нынешнего регламента. Тогда мы и примем окончательное решение.

Что касается нас, с первой гонки сезона и до настоящего момента мы привезли на машину огромное количество обновлений, стараясь как можно быстрее сократить то серьёзное отставание, которое было у нас в начале года. Трудно представить, что мы сможем и дальше поддерживать такие темпы разработки. Но нам всё равно нужно понять, каким образом лучше всего попытаться отыграть оставшиеся 0,3 секунды», — приводит слова Мекиса портал GPblog.

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