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Егор Оруджев назвал своё главное разочарование в первой половине сезона-2026 Формулы-1

Егор Оруджев назвал своё главное разочарование в первой половине сезона-2026 Формулы-1
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев раскрыл, что разочарован нынешним техническим регламентом Формулы-1 с гибридными силовыми установками.

«Разочарован я всей Ф-1 в целом. Тем, что умнейшие из умов допустили такой регламент. Что теперь мастерство пилота не играет большой роли — главное, чтобы батарейка работала, а код был правильно написан. При этом сами мотористы/инженеры не знают, почему у одного пилота всё работает, а у другого — «кончилось». Половина борьбы — это обгон на большей мощности, а потом обратно. Удручает, если трасса «быстрая», мы будем катиться половину прямой — здесь мало общего с гонками», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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