Оруджев — про столкновение Пиастри и Сайнса: кстати, на машинах есть зеркала заднего вида

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался об инциденте между пилотом «Уильямса» Карлосом Сайнсом и Оскаром Пиастри из «Макларена» на Гран-при Венгрии.

«Стоит учесть, что синие флаги были ещё на последнем секторе предыдущего круга. Ещё, кстати, на машинах есть зеркала заднего вида. Мне как гонщику странно, что Сайнс не бросал туда взгляд, хотя синие флаги были так давно. Даже после контакта он пропустил только в шикане. Так что вопросы только к Карлосу», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

На 38-м круге гонки Пиастри пытался пройти на круг отставшего Сайнса, который в этот момент боролся за 17-е место с Фернандо Алонсо («Астон Мартин»). Испанский гонщик сместился на траекторию болида «Макларена» во втором повороте, что привело к контакту. Стюарды ФИА признали Сайнса виновным в столкновении и оштрафовали его на пять секунд.