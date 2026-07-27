Р. Шумахер считает, что Сайнса недостаточно наказали за контакт с Пиастри

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что наказание, которое получил гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс за столкновение с пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри на Гран-при Венгрии, оказалось слишком мягким.

«Такие вещи просто выводят из себя. Всё это было совершенно бессмысленно, уж простите. Никто из них уже не боролся за очки. И тут появляется лидер гонки, а Сайнс врезается в него. На мой взгляд, это абсолютно недопустимо. Обычного штрафа здесь недостаточно. Лично считаю, что Карлоса Сайнса нужно наказать и на следующем этапе. Он должен получить дополнительный штраф в квалификации в Зандворте. Иначе это создаст опасный прецедент, а такого допускать нельзя», — приводит слова Шумахера F1oversteer.

На 38-м круге гонки Пиастри пытался пройти на круг отставшего Сайнса, который в этот момент боролся за 17-е место с Фернандо Алонсо («Астон Мартин»). Испанский гонщик сместился на траекторию болида «Макларена» во втором повороте, что привело к контакту. Стюарды ФИА признали Сайнса виновным в столкновении и оштрафовали его на пять секунд.