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Оруджев назвал условие, при котором Норрис получит шанс вновь стать чемпионом мира

Оруджев назвал условие, при котором Норрис получит шанс вновь стать чемпионом мира
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев оценил перспективы пилота «Макларена» Ландо Норриса в борьбе за титул чемпиона Формулы-1 в сезоне-2026.

«Если у [Андреа Кими] Антонелли получится примерно такая же плохая половина, как у Ландо первая, а Норрис наоборот начнёт выигрывать всё подряд, шансы будут. Но в целом борьба за титул маловероятна», — написал Оруджев в своей колонке для спортивного портала «Чемпионат».

После Гран-при Венгрии действующий чемпион мира Ландо Норрис одержал свою первую победу в сезоне, финишировав первым на «Хунгароринге». Однако отставание британского гонщика от лидера чемпионата Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» остаётся значительным.

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