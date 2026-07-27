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«Было довольно напряжённо». Лоусон — об атаке Ферстаппена на Хэмилтона

«Было довольно напряжённо». Лоусон — об атаке Ферстаппена на Хэмилтона
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Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон поделился впечатлениями от обгона четырёхкратным чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона на 16-м круге дистанции.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

«Просто старался не мешать и не вмешиваться в их борьбу. Меня обходили на круг, поэтому я не был обязан сразу уступать позицию, но не ожидал, что Макс пойдёт в атаку именно в этот момент. Конечно, увидел его поздний выпад на торможении, но из-за этого потерял время позади них, и в тот момент это было довольно напряжённо. Хотя сам манёвр получился отличным.

Мы не планировали проводить гонку с двумя пит-стопами, поэтому такое развитие событий стало для нас неожиданностью. Чувствовал, что позади происходит что-то необычное, потому что мой гоночный инженер Алекс Илиопулос говорил со мной по радио. Он упоминал пилотов «Ауди», но не вдавался в подробности. А затем совершенно неожиданно меня позвали в боксы. После этого впереди был очень длинный отрезок на мягких шинах, но решение оказалось отличным», — приводит слова Лоусона RacingNews365.

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