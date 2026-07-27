Bild: «Ред Булл» предложил Ферстаппену новый контракт до конца 2029 года

Руководство «Ред Булл» ведёт переговоры с четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном о новом долгосрочном контракте. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По информации источника, действующее соглашение нидерландского гонщика рассчитано до конца 2028 года, однако содержит пункт, позволяющий досрочно покинуть команду по итогам сезона-2026. Чтобы сохранить Ферстаппена, «Ред Булл» предложил ему новый контракт до конца 2029 года без нынешней опции досрочного расторжения, а также увеличение базовой зарплаты, которая сейчас составляет около € 65 млн в год.

Сообщается, что предложение было передано пилоту и его менеджменту несколько недель назад. Несмотря на отсутствие официального ответа, стороны продолжают переговоры и заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве.