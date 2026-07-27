«До финала ещё очень далеко». Расселл подвёл итоги первой половины сезона

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги первой половины сезона Формулы-1, поблагодарив команду за проделанную работу.

«Первая половина сезона позади. Были и яркие моменты, и разочарования, но до финала чемпионата ещё очень далеко, а в этом виде спорта может произойти всё что угодно. Очень благодарен команде, которая проделала потрясающую работу и ни на секунду не прекращала усердно трудиться за кулисами. Мы сохраняем позитивный настрой и продолжим бороться, но сейчас пришло время для заслуженного отдыха. Спасибо болельщикам за вашу поддержку и тёплый приём на этапах. Увидимся совсем скоро!» — написал Расселл в социальных сетях.

В нынешнем сезоне британец занимает третье место в личном зачёте, набрав 160 очков. На его счету три победы за 11 проведённых Гран-при.