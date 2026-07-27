15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Хонде» подтвердили ранний дебют обновлённой силовой установки для «Астон Мартин»

В «Хонде» подтвердили ранний дебют обновлённой силовой установки для «Астон Мартин»
Комментарии

«Хонда» проведёт первый тест обновлённой силовой установки на съёмочном дне «Астон Мартин» в среду, 29 июля, на трассе «Хунгароринг».

«В Венгрии мы помогали команде с интеграцией силовой установки. Также нам удалось собрать важные данные, которые помогут нам на следующей гонке. Теперь сделаем важный шаг и представим новую спецификацию силовой установки в Нидерландах.

До этого, во время съёмочного дня в среду, мы впервые установим новый двигатель на AMR26 и проведём его запуск перед началом летнего перерыва. Это хорошая возможность проверить, как новая силовая установка работает в связке с шасси», — приводит слова главного инженера «Хонды» Синтаро Орихары издание RacingNews365.

Сейчас читают:
Новый «Астон Мартин» от гения Ньюи: болид стал быстрее, но сломался после 11 кругов!
Новый «Астон Мартин» от гения Ньюи: болид стал быстрее, но сломался после 11 кругов!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android