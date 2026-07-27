В «Хонде» подтвердили ранний дебют обновлённой силовой установки для «Астон Мартин»

«Хонда» проведёт первый тест обновлённой силовой установки на съёмочном дне «Астон Мартин» в среду, 29 июля, на трассе «Хунгароринг».

«В Венгрии мы помогали команде с интеграцией силовой установки. Также нам удалось собрать важные данные, которые помогут нам на следующей гонке. Теперь сделаем важный шаг и представим новую спецификацию силовой установки в Нидерландах.

До этого, во время съёмочного дня в среду, мы впервые установим новый двигатель на AMR26 и проведём его запуск перед началом летнего перерыва. Это хорошая возможность проверить, как новая силовая установка работает в связке с шасси», — приводит слова главного инженера «Хонды» Синтаро Орихары издание RacingNews365.