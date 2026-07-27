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Стелла вступился за Сайнса после контакта с Пиастри на Гран-при Венгрии

Стелла вступился за Сайнса после контакта с Пиастри на Гран-при Венгрии
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал инцидент с участием пилота «Уильямса» Карлоса Сайнса и гонщика своей команды Оскара Пиастри на Гран-при Венгрии.

«Насколько я понимаю, в тот момент синие флаги не отображались на световых панелях, поэтому пилотам, которых обходили на круг, сегодня было сложнее обычного понять по зеркалам, что происходит позади. Карлос очень корректный и честный гонщик, поэтому я абсолютно уверен, что это не было сделано намеренно.

Конечно, для Оскара это было досадно, потому что он потерял несколько секунд. Но в то же время, как только Ландо получил свободную трассу, его темп оказался просто невероятным. Думаю, он отыгрывал примерно по 0,5 секунды с круга. Именно этот темп позволил Ландо остаться впереди Оскара после пит-стопа», — приводит слова Стеллы FormulaPassion.

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