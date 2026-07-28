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В «Ред Булл» подтвердили близость продления контракта с Исаком Хаджаром

В «Ред Булл» подтвердили близость продления контракта с Исаком Хаджаром
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Руководство «Ред Булл» близко к продлению контракта с пилотом команды Исаком Хаджаром на сезон-2027. Глава команды Лоран Мекис заявил, что решение по французскому гонщику будет логичным, и отметил его прогресс и важность для команды.

«Это хорошая новость, что впервые за довольно долгое время у нас есть сильный второй гонщик. Это также было одной из наших целей перед началом сезона. Исак выступает стабильно и многому научился у команды и у Макса.

Хорошо и для Макса, что наши две машины теперь находятся ближе друг к другу по уровню. Мы пока не обсуждали будущее, но все видят, что Исак показывает отличные результаты. Поэтому примем логичное решение», — приводит слова Мекиса издание De Telegraaf.

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