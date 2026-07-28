Леклер — о болиде «Феррари»: выглядит странно, поведение машины непоследовательно

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что не понимает противоречивых результатов команды в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Доволен ли я четвёртым местом? Нет, абсолютно нет. Этот уикенд получился разочаровывающим. И больше всего после последних трёх гонок меня поражает то, что на двух этапах, где мы ожидали серьёзных трудностей, мы финишировали первым и вторым. А на этапе, где рассчитывали выступить хорошо, заняли четвёртое и пятое места. Очевидно, это уже определённая тенденция. И дело не в том, что одна машина работает лучше только потому, что Льюис проводит выдающийся уикенд.

Похоже, обе машины ведут себя одинаково: мы конкурентоспособны на трассах, где заранее ожидаем проблем, и испытываем трудности там, где, наоборот, рассчитываем быть быстрыми. Нам нужно понять причины этого. При этом если бы сегодня старт получился лучше, всё могло сложиться совсем иначе, потому что на такой трассе возможностей для обгона очень мало. Именно над этим нам и нужно работать: добиться большей стабильности от этой машины. В нынешнем сезоне она очень непростая. На одних отрезках возникают проблемы у Льюиса, на других — у меня. Всё это выглядит довольно странно, потому что поведение машины совершенно непоследовательно», — приводит слова Леклера GPblog.