The Race назвало лучших пилотов Гран-при Венгрии, Гасли — первый, Антонелли — вне топ-10

Издание The Race представило рейтинг лучших пилотов Гран-при Венгрии. Возглавил список пилот «Альпин» француз Пьер Гасли, ставший 12-м.
1. Пьер Гасли («Альпин»).
2. Нико Хюлькенберг («Ауди»).
3. Ландо Норрис («Макларен»).
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
5. Оскар Пиастри («Макларен»).
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
7. Эстебан Окон («Хаас»).
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).
10. Валттери Боттас («Кадиллак»).
11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
12. Шарль Леклер («Феррари»).
13. Исак Хаджар («Ред Булл»).
14. Джордж Расселл («Мерседес»).
15. Алекс Албон («Уильямс»).
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
17. Серхио Перес («Кадиллак»).
18. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
19. Габриэл Бортолето («Ауди»).
20. Франко Колапинто («Альпин»).
21. Карлос Сайнс («Уильямс»).
22. Оливер Берман («Хаас»).