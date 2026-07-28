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Норрис — о победе на ГП Венгрии: когда машина хороша, а я настроен, нет никаких преград

Норрис — о победе на ГП Венгрии: когда машина хороша, а я настроен, нет никаких преград
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Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис прокомментировал победу на Гран-при Венгрии Формулы-1, ставшую для него первой в нынешнем сезоне.

«Дело было в моём темпе. Мой темп позволил мне держаться за Оскаром [Пиастри] так долго. Мы были на совершенно ином уровне, я чувствовал себя в ритме. Когда машина хороша, а я настроен, нет никаких преград», — приводит слова Норриса издание Crash.net.

Напомним, после 10 этапов в сезоне-2026 Норрис занимает пятое место в личном зачёте пилотов. Его напарник австралиец Оскар Пиастри — седьмой.

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