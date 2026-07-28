Ещё две команды Формулы-1 заинтересовались пилотом Ф-3 Угочукву — Racer

Команды Формулы-1 «Альпин» и «Кадиллак» проявляют интерес к бывшему юниору «Макларена» и пилоту Формулы-3 американцу Уго Угочукву, сообщает издание Racer.

Отметим, что в июне Угочукву принял участие в частных тестах, состоявшихся в Монце (Италия), где сел за руль прошлогоднего болида «Альпин».

Уго Угочукву 19 лет. В нынешнем сезоне Формулы-3, за три этапа до конца сезона, американец, выступающий за команду «Кампос Рейсинг» занимает первое промежуточное место в личном зачёте.

Ранее стало известно, что «Ред Булл» намерен подписать контракт с Уго Угочукву.

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