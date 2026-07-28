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Доменикали: Катар и Абу-Даби будут оставаться в календаре Ф-1 до последней минуты

Доменикали: Катар и Абу-Даби будут оставаться в календаре Ф-1 до последней минуты
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Глава Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о ситуации с возможной отменой этапов в Катаре и Абу-Даби из-за политической ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы должны быть готовы. Очевидно, мы будем надеяться до самого конца. Мы оптимисты, поэтому Катар и Абу-Даби будут оставаться в календаре Ф-1 до последней минуты. Кстати, билеты на эти мероприятия почти распроданы. Но если нам придётся принимать решения, мы будем готовы. Кто знает, возможно, нам придётся говорить по-итальянски (финальный этап сезона может пройти в Имоле. – Прим. «Чемпионата»). Посмотрим. Мы хотим откладывать решение как можно дольше. Но решение придётся принять до конца сентября», — приводит слова Доменикали Sky Sports Italia.

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