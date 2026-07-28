Новый двигатель «Хонды» улучшит время круга «Астон Мартин» на 0,5 сек. — Autoracer

Новый двигатель японской компании «Хонда», поставленный команде Формулы-1 «Астон Мартин», позволит значительно улучшить результаты, сообщает издание Autoracer.

По информации ресурса, новая силовая установка будет на 35 л.с. мощнее и позволит улучшить время круга на пять десятых секунды. Помимо этого, в «Астон Мартин» надеются добиться большей производительности от обновления, представленного на минувшем Гран-при Венгрии.

Ранее стало известно, что «Астон Мартин» проведёт тест обновлённой силовой установки завтра, 29 июля, на трассе Гран-при Венгрии.

«Хонда» впервые запустила новый двигатель команды «Астон Мартин»