Фредерик Вассёр раскрыл интересную особенность штрафа Хэмилтона на Гран-при Венгрии

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр признался, что превышение скорости на пит-лейне, за которое семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон получил штраф на минувшем Гран-при Венгрии, было выше, чем в протоколе стюардов.

«Лимит был 80 км/ч, но ФИА разрешила 80,5 км/ч, а мы показали 80,6 км/ч. И да, когда уикенд не складывается, 0,1 км/ч — это большая разница, за что он и получил штраф», — приводит слова Вассёра издание The Race.

Напомним, Хэмилтон финишировал четвёртым, но с учётом штрафа, составившего пять секунд, стал пятым в итоговом протоколе.

Речь Льюиса Хэмилтона после первой победы в «Феррари»