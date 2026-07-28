Российский гонщик призвал Ф-1 провести этап на «Игоре Драйв» из-за проблем с календарём

Российский гонщик Леонид Панфилов считает, что Формула-1 могла бы провести этап на отечественной трассе «Игора Драйв» в случае, если этапы в Катаре и Абу-Даби будут отменены из-за политических проблем на Ближнем Востоке.

«Промоутеры сейчас пытаются закрыть бреши в календаре, образовавшиеся из-за событий на Ближнем Востоке. Якобы обсуждается и финал в декабрьской Имоле, и этапы в Турции и Португалии, трассы в которых пока не готовы принимать у себя этап Гран-при. Так и хочется написать – зря отказывались от «Игоры Драйв». Как бы сейчас кстати пришелся российский автодром, по моему мнению, на 100% готовый принимать у себя Формулу-1 хоть в следующем месяце. Может быть, стоит подумать на этот счёт?» — приводит слова Панфилова пресс-служба команды LADA Sport ROSNEFT.