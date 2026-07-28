Тото Вольф заявил, что Антонелли может получить штраф за замену двигателя

Глава «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что пилот команды итальянец Андреа Кими Антонелли может получить штраф за дополнительную замену силовой установки.

«Если говорить о штрафе за двигатель, я по-прежнему очень надеюсь, что мы его избежим. Но нам нужно решить, когда его принять, на каких трассах. Будет одна особенная трасса для Кими, но на бумаге кажется, что это хорошее место, чтобы получить штраф за двигатель.

Мне нужно говорить с Марко [отцом Антонелли], стоит ли нам принимать штраф в Монце. Если стартовать позади, вы избавитесь от давления», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

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