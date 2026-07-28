Дэвид Култхард раскритиковал гонщиков за хаос с синими флагами в Венгрии

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард раскритиковал команды и гонщиков за путаницу с синими флагами во время Гран-при Венгрии. Из-за сбоя системы уведомления не отправлялись на машины, которые должны были пропускать лидеров, что вызвало недовольство и даже привело к столкновению пилота «Макларена» Оскара Пиастри с Карлосом Сайнсом из «Уильямса».

«Это было похоже на первый день в школе! Причём я говорю о детском саде, настолько странно пилоты реагировали на синие флаги. Кто-то скажет, что возникли проблемы с таймингом, но есть ещё такое понятие, как пространственная осведомлённость, да и инженеры могут просто посмотреть через пит-уолл.

Я сказал об этом во время трансляции: сейчас очень немногие команды действительно следят за происходящим с того, что в паддоке шутливо называют prats perch — инженерской стенки, где обычно сидят инженеры и руководитель команды. В случае с Тото Вольфом, конечно, он находится в гараже, но раньше они действительно смотрели через пит-уолл и понимали, где находятся остальные машины.

В квалификации невозможно учитывать, когда кто-то выезжает с пит-лейна. Но в гонке, когда машины едут в гоночном темпе, это обычно можно определить. Даже не обычно, это можно определить абсолютно точно! И в этот раз всё было сделано недостаточно хорошо», — сказал Култхард в подкасте Up To Speed.