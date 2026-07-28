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Финальные этапы сезона WEC-2026 перенесены из Катара и Бахрейна. Названы новые трассы

Финальные этапы сезона WEC-2026 перенесены из Катара и Бахрейна. Названы новые трассы
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Организаторы чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) совместно с Международной автомобильной федерацией (ФИА) объявили о переносе двух заключительных этапов сезона-2026 из Катара и Бахрейна в Европу из-за продолжающейся нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, влияющей на логистику и перевозки.

Вместо отменённых этапов чемпионат впервые примет «6 часов Барселоны», которые состоятся 16-18 октября на трассе «Барселона-Каталунья». Финал сезона пройдёт 6-8 ноября на легендарной трассе «Монца», где WEC уже выступал с 2021 по 2023 год. Изменения календаря ещё должны быть утверждены Всемирным советом ФИА по автоспорту.

Фото: fiawec.com/

Генеральный директор WEC Фредерик Лекьен отметил, что решение пришлось принять заранее, чтобы производители, команды и организаторы смогли своевременно подготовиться к завершению сезона, подчеркнув, что безопасность участников остаётся главным приоритетом. ФИА и организаторы также подтвердили, что рассчитывают вернуть этапы в Катаре и Бахрейне в календарь уже в 2027 году.

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