Брандл поддержал решение «Макларена» не проводить пит-стоп Норриса раньше Пиастри

Эксперт Sky Sports F1 Мартин Брандл заявил, что «Макларен» правильно поступил, отказав пилоту команды Ландо Норрису в просьбе остановиться в гонке раньше напарника Оскара Пиастри.

«Норрис по радио сказал, что едет быстрее своего напарника Оскара Пиастри, который лидировал в гонке, хотя напрямую не просил команду пропустить его вперёд. Затем он попросил провести его пит-стоп первым, но командный мостик справедливо отказал: по внутреннему протоколу «Макларена» приоритет на остановку всегда имеет лидер из двух пилотов.

Начинало казаться, что широкий выезд Норриса во втором повороте, из-за которого он уступил лидерство Пиастри, лишит его шансов на победу. На 16-м круге «Макларен» позвал Пиастри в боксы, чтобы перекрыть стратегию Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена, а Норрис заехал кругом позже — на 17-м.

Однако решающим оказался второй цикл пит-стопов на трассе с высоким износом шин. На 33-м круге Пиастри вновь отправился в боксы, чтобы защититься от Хэмилтона на свежих шинах. После этого Норрис получил шанс доказать, что действительно был быстрее: он остался на трассе до 39-го круга, а затем провёл пит-стоп, получив преимущество по ресурсу шин над своим напарником Пиастри», — приводит слова Брандла издание F1Oversteer.