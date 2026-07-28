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«Я суеверен». Тото Вольф — о лидерстве Андреа Кими Антонелли

«Я суеверен». Тото Вольф — о лидерстве Андреа Кими Антонелли
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф призвал к осторожности в высказываниях, несмотря на комфортный отрыв пилота команды Андреа Кими Антонелли в чемпионате. После Гран-при Венгрии итальянец опережает Льюиса Хэмилтона из «Феррари» на 50 очков.

«Пока ещё слишком рано [думать об исходе сезона-2026], к тому же я суеверен. Даже если отрыв составляет 50 очков, впереди ещё очень много гонок. Один-два схода могут полностью изменить ход сезона, а с надёжностью у нас пока не всё идеально. Поэтому нам нужно просто продолжать максимально использовать каждый день — с пятницы по воскресенье — и надеяться, что в итоге этого окажется достаточно», — приводит слова Вольфа издание FormulaPassion.

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