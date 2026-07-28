Эстебан Окон подумал, что Габриэл Бортолето срезал шикану при обгоне в Венгрии
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Пилот «Хааса» Эстебан Окон был уверен, что его обогнал соперник, срезав шикану. Инцидент произошёл во время Гран-при Венгрии, когда гонщик «Ауди» Габриэл Бортолето опередил француза.
Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728
Инженер Бортолето (перед обгоном): Да ладно, ты быстрее него.
Окон: Эй, он срезал!
Инженер Окона: Да, мы смотрим… Он срезал недостаточно.
Окон: Что? — сказал гонщик и гоночные инженеры француза и бразильца во время радиопереговоров.
Повтор показал, что Бортолето не срезал шикану, обгон был совершён чисто. Бортолето, для которого это второй сезон в Формуле-1, финишировал 11-м, Окон — 16-м. Гонку выиграл Ландо Норрис на «Макларене».
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