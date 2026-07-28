Эстебан Окон подумал, что Габриэл Бортолето срезал шикану при обгоне в Венгрии

Пилот «Хааса» Эстебан Окон был уверен, что его обогнал соперник, срезав шикану. Инцидент произошёл во время Гран-при Венгрии, когда гонщик «Ауди» Габриэл Бортолето опередил француза.

Инженер Бортолето (перед обгоном): Да ладно, ты быстрее него.

Окон: Эй, он срезал!

Инженер Окона: Да, мы смотрим… Он срезал недостаточно.

Окон: Что? — сказал гонщик и гоночные инженеры француза и бразильца во время радиопереговоров.

Повтор показал, что Бортолето не срезал шикану, обгон был совершён чисто. Бортолето, для которого это второй сезон в Формуле-1, финишировал 11-м, Окон — 16-м. Гонку выиграл Ландо Норрис на «Макларене».