В IndyCar представили шасси для сезона-2028. Оно станет самым быстрым в истории серии

Организаторы американской серии IndyCar представили новое шасси — IR-28, которое будет использоваться в гонках, начиная с сезона-2028. Автомобиль разработан совместно с итальянской компанией Dallara и сменит модель DW12, на которой пилоты выступают с 2012 года.

Dallara IR-28 в конфигурации для дорожных трасс Фото: IndyCar

По замыслу создателей, новый болид будет быстрее предыдущего, позволит гонщикам активнее бороться колесо в колесо, а также обеспечит пилотам более высокий уровень безопасности.

Dallara IR-28 в конфигурации для дорожных трасс Фото: IndyCar

Так, организаторы ожидают, что Dallara IR-28 позволит превзойти рекорд круга по овалу «Индианаполиса», который был установлен Ари Лёйендиком в 1996 году. Тогда нидерландец преодолел 2,5 мили за 37,895 секунды, проехав круг со средней скоростью 382,216 км/ч.

Dallara IR-28 в конфигурации для овалов Фото: IndyCar

Также отмечается, что IR-28 на 45 кг легче нынешнего шасси DW12. Ещё одним отличием новинки станет цифровой дисплей, на котором будет отображена текущая позиция автомобиля во время заезда.

Dallara IR-28 в конфигурации для овалов Фото: IndyCar

Оснащаться автомобиль будет 2,4-литровым гибридным двигателем V6 с двойным турбонаддувом. Максимальная мощность силовой установки — 760 л. с. Новый двигатель также будет на 9 кг легче использующегося в данный момент агрегата.

Dallara IR-28 в конфигурации для овалов Фото: IndyCar

«Впервые увидев машину, я был ещё сильнее впечатлён тем, в каком направлении развивается IndyCar, — приводит пресс-релиз первенства слова Алекса Палоу, четырёхкратного чемпиона серии и лидера текущего сезона. — Машина выглядит очень классно, и кажется, что это большой шаг для чемпионата, хотя шасси по-прежнему выглядит как автомобиль IndyCar. Думаю, болельщикам понравится машина. А я как гонщик с нетерпением жду возможности сесть за руль этого болида».