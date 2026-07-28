15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Брандл назвал решающий момент, из-за которого Хэмилтон потерял подиум в Венгрии

Брандл назвал решающий момент, из-за которого Хэмилтон потерял подиум в Венгрии
Комментарии

Эксперт Sky Sports F1 Мартин Брандл выделил ключевой эпизод Гран-при Венгрии, который стоил Льюису Хэмилтону из «Феррари» места на подиуме.

«На протяжении всех тренировок «Феррари» выглядела командой, которую нужно обыгрывать. Большинство людей в паддоке считали её главным фаворитом, хотя Ландо Норрис в итоге всё же завоевал поул. Хэмилтон грамотно сохранил совершенно новый комплект мягких шин, пройдя первый сегмент квалификации на «медиуме». Эти шины могли бы оказаться крайне полезными, учитывая, что он должен был стартовать с первого ряда. Однако Льюис получил штраф в виде потери трёх позиций на стартовой решётке за довольно жёсткую, но непреднамеренную блокировку другого гонщика.

Как выяснилось, Хэмилтон на долю секунды раньше отключил ограничитель скорости на пит-лейне, пытаясь опередить Кими Антонелли, который находился на трассе, до линии автомобиля безопасности. Именно эта линия, пересекающая всю трассу, определяет, кто имеет право находиться впереди — пилот, выезжающий с пит-лейна, или гонщик, уже находящийся на трассе. В итоге было установлено, что Антонелли достиг этой линии на мгновение раньше, поэтому Хэмилтону всё равно пришлось уступить позицию. Этот эпизод стал ключевым в борьбе за место на подиуме. Поэтому решение стюардов о том, что превышение скорости на пит-лейне могло дать конкурентное преимущество, было правильным, каким бы незначительным ни было это преимущество», — приводит слова Брандла издание Motorsport Week.

Сейчас читают:
Хэмилтон получил штраф и упустил подиум, а победил «Макларен». Каким был Гран-при Венгрии
Live
Хэмилтон получил штраф и упустил подиум, а победил «Макларен». Каким был Гран-при Венгрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android