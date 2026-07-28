Брандл назвал решающий момент, из-за которого Хэмилтон потерял подиум в Венгрии

Эксперт Sky Sports F1 Мартин Брандл выделил ключевой эпизод Гран-при Венгрии, который стоил Льюису Хэмилтону из «Феррари» места на подиуме.

«На протяжении всех тренировок «Феррари» выглядела командой, которую нужно обыгрывать. Большинство людей в паддоке считали её главным фаворитом, хотя Ландо Норрис в итоге всё же завоевал поул. Хэмилтон грамотно сохранил совершенно новый комплект мягких шин, пройдя первый сегмент квалификации на «медиуме». Эти шины могли бы оказаться крайне полезными, учитывая, что он должен был стартовать с первого ряда. Однако Льюис получил штраф в виде потери трёх позиций на стартовой решётке за довольно жёсткую, но непреднамеренную блокировку другого гонщика.

Как выяснилось, Хэмилтон на долю секунды раньше отключил ограничитель скорости на пит-лейне, пытаясь опередить Кими Антонелли, который находился на трассе, до линии автомобиля безопасности. Именно эта линия, пересекающая всю трассу, определяет, кто имеет право находиться впереди — пилот, выезжающий с пит-лейна, или гонщик, уже находящийся на трассе. В итоге было установлено, что Антонелли достиг этой линии на мгновение раньше, поэтому Хэмилтону всё равно пришлось уступить позицию. Этот эпизод стал ключевым в борьбе за место на подиуме. Поэтому решение стюардов о том, что превышение скорости на пит-лейне могло дать конкурентное преимущество, было правильным, каким бы незначительным ни было это преимущество», — приводит слова Брандла издание Motorsport Week.