Ральф Шумахер — о «Феррари» в Венгрии: это было большим разочарованием

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер раскритиковал выступление «Феррари» на Гран-при Венгрии, назвав его «большим разочарованием». По словам немца, команда упустила возможность одержать победу, несмотря на хороший темп на протяжении уикенда.

«Это было большим разочарованием. В пятницу они были на полсекунды быстрее остальных, но всё равно не смогли сохранить или увеличить это преимущество. Их обгоняли все — справа и слева. Кроме того, они неправильно позвали Льюиса [Хэмилтона] в боксы, из-за чего он снова потерял позицию. Настоящая жалость, но, думаю, в Италии об этом ещё напишут», — приводит слова Шумахера издание FormulaPassion.