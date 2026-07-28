Гюнтер Штайнер высказался насчёт будущего Эстебана Окона в «Хаасе»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что пилот команды Эстебан Окон, скорее всего, покинет команду по окончании сезона-2026.

«Думаю, Олли [Берман] выполняет очень хорошую работу, а в случае с Эстебаном всё довольно просто: это его максимум. Разрыв между ними слишком велик. По-моему, сейчас это самая большая разница между напарниками во всём чемпионате. Особенно в квалификации. Если посмотреть и на разницу во времени между ними, она практически всегда огромная. Поэтому я не думаю, что у него есть будущее в этой команде. Считаю, что этот сезон станет для него последним здесь.

Думаю, с Юки [Цунодой] всё будет непросто, потому что из-за связей с «Хондой» он, по сути, является гонщиком «Хонды». Не думаю, что он перейдёт к «Тойоте». Я бы поставил на [Рафаэла] Камару», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.