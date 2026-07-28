Организаторы Гран-при США ввели отдельные четверговые билеты. Известна стоимость

Организаторы Гран-при США Формулы-1, который пройдёт на «Трассе Америк» (СОТА) в Остине, объявили о расширении программы гоночного уикенда. В 2026 году впервые состоится специальное мероприятие Grand PrixView Thursday, которое пройдёт в четверг, 22 октября. Об этом сообщает издание Racer.

Посетители смогут принять участие в прогулке по пит-лейну Формулы-1, получить ранний доступ к фан-зоне, посетить тематические площадки, приобрести официальную атрибутику без очередей, а также понаблюдать за подготовкой команд и заездами женской серии F1 Academy. Кроме того, желающие смогут посетить тематический парк COTALAND (билет приобретается отдельно).

«Мы всегда ищем способы сделать Формулу-1 более доступной. Grand PrixView Thursday — это своего рода день открытых дверей для жителей Центрального Техаса. Всего за $ 20 можно прийти, познакомиться с Формулой-1 поближе и почувствовать атмосферу этого события», — заявил председатель и основатель СОТА Бобби Эпштейн.

Посещение четверговой программы включено в стоимость всех трёхдневных билетов и пакетов гостеприимства. Для остальных болельщиков доступны отдельные билеты стоимостью от $ 20.