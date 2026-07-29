Источник: «Мерседес» может использовать обновления по ADUO в Монце ради борьбы с «Феррари»

Команда «Мерседес» рассматривает возможность использования обновлённой силовой установки с системой ADUO на Гран-при Италии, чтобы ответить на ожидаемое моторное обновление «Феррари». Об этом сообщает итальянское издание Motorsport Italia.

По информации источника, в Бриксуорте готовят модернизированную силовую установку M17 E Performance, в которой изменения коснутся камеры сгорания, турбокомпрессора и топлива Petronas. Изначально в «Мерседесе» планировали отказаться от использования ADUO в сезоне-2026, сосредоточив работы на 2027 годе, однако ситуация в чемпионате могла изменить планы команды.

Отмечается, что дебют новой силовой установки может состояться уже в Монце. При этом её установка, вероятно, приведёт к штрафу на стартовой решётке для лидера чемпионата Андреа Кими Антонелли, поскольку он уже использовал разрешённый лимит силовых установок.

В свою очередь, «Феррари» также готовит к домашнему этапу обновлённый двигатель 067/6 с системой ADUO2 и новую версию заднего антикрыла для трасс с низким уровнем прижимной силы. По мнению издания, именно этап в Монце может стать одним из ключевых в борьбе за титул в нынешнем сезоне Формулы-1.