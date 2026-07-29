«Уберу гонщика». Вольф — о недопустимости повторения борьбы как у Хэмилтона и Росберга

Руководитель коллектива Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф ответил на вопрос о возможном повторении внутрикомандной борьбы между Андреа Кими Антонелли и Джорджем Расселлом, как было в 2014-2016 годах между Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом.

«Повторение борьбы Хэмилтона и Росберга? Я этого не допущу. Это никогда не повторится со мной. Это никогда не повторится с командой. Просто. Я просто уберу гонщика, если он так поступит», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

После 11 этапов личный зачёт возглавляет 19-летний Антонелли, набравший 219 очков. Расселл находится на третьем месте — 160 очков.