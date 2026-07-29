«Нужно работать заодно с Пиастри». Норрис — о потенциале «Макларена» в 2026-м

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») рассказал о шансах команды на победы в сезоне-2026.

«Всё ещё видим хороший потенциал в машине, всё ещё верим, что можем переломить ситуацию с того места, где мы сейчас находимся. Это то, чего стоит ждать, это позитивно, но в Формуле-1 у вас не так много времени. Время — ваш враг, так что нам нужно попытаться внедрить эти улучшения как можно скорее.

Не чувствуем, что полностью разобрались в понимании этой машины, но даже до того, как наш последний пакет обновлений помог нам одержать победу в Венгрии, мы уже добились некоторых хороших результатов. Знаем по опыту последних лет, каково это, когда вы понимаете машину и что происходит, когда мы можем выжать максимум из пакета новинок.

Не чувствуем, что приблизились к этому потенциалу, так что мы взволнованы тем, чтобы действительно попытаться понять её полностью, тогда сможем выжать максимум. Как это было и в прошлом, знаем, что когда мы не совсем впереди, нам нужно работать заодно с Оскаром [Пиастри], чтобы помочь команде превзойти конкурентов в развитии. Оскар и я часто даём очень похожие отзывы, хорошо работаем с целью вернуть «Макларен» в борьбу за победы каждые выходные», — приводит слова Норриса RacingNews365.