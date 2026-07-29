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«Потрясающая трасса для Ферстаппена». Монтойя высказался о переносе ГП Бахрейна в Малайзию

«Потрясающая трасса для Ферстаппена». Монтойя высказался о переносе ГП Бахрейна в Малайзию
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Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя прокомментировал перенос Гран-при Бахрейна на трассу «Сепанг» в Малайзии. Этап пройдёт со 2 по 4 октября.

«Это потрясающе. Я гонялся там, это было невероятно. По правде говоря, это моя любимая трасса Формулы-1 из всех. Если вы спросите меня, какая моя любимая трасса, отвечу, что эта. Нужно быть очень смелым, чтобы быть там быстрым. И дело не в том, что у высокоскоростных поворотов есть перепад высот, а в том, что его почти нет. Много раз проходил их, но и много раз вылетал.

Это одна из трасс, где нужно выжимать максимум из машины. Считаю, что это потрясающая трасса для такого парня, как Макс [Ферстаппен], которому это нравится. Думаю, Антонелли также добьётся там успеха», — приводит слова Монтойи издание Motorsport.

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