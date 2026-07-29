Ахтямов — чемпион сезона. Завершилась лига URAL Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series

В Челябинске завершился сезон региональной лиги «URAL» Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series — серии соревнований, объединившей в 2026 году три этапа и десятки пилотов из разных регионов России. Именно здесь определился чемпион сезона, который представит региональную лигу «URAL» в финальном этапе Yuka Drive Gymkhana PRO.

Календарь региональной лиги «URAL» включал три этапа. Сезон стартовал в начале мая на автоспорткомплексе «Трасса 74» в Челябинске, затем участники встретились в Уфе, а финальная гонка вновь прошла в Челябинске.

Главная особенность дисциплины — абсолютно новая конфигурация трассы на каждом этапе. Организаторы каждый раз меняют расположение элементов, скоростные связки и траектории, поэтому даже опытные пилоты вынуждены заново изучать трассу и искать оптимальный темп прохождения.

Фото: Пресс-служба Yuka Drive Gymkhana

Джимхана — это дисциплина, где пилоты соревнуются в прохождении сложной трассы на время. В парных заездах спортсмены одновременно проходят зеркальные конфигурации, а победителя определяют скорость, точность управления автомобилем и отсутствие штрафных ошибок.

От серии PRO региональная лига отличается более доступными требованиями к подготовке автомобилей и участников. При этом спортивная составляющая остается неизменной: каждая ошибка стоит времени, а исход борьбы нередко решают десятые и даже сотые доли секунды. Победители региональных лиг получают возможность представить свой регион в финальном этапе Yuka Drive Gymkhana PRO, где встречаются сильнейшие пилоты России и Республики Беларусь.

Фото: Пресс-служба Yuka Drive Gymkhana

Лучшее время квалификации показал Максим Ахтямов. Этот результат досрочно гарантировал ему чемпионский титул по итогам сезона. Финальная часть соревнований оказалась не менее напряженной. Победителем финального этапа стал челябинец Никита Белиоглов, который выиграл решающий заезд на домашней трассе. Второе место занял Камиль Хамидуллин, третьим стал Андрей Зинин.

По итогам трёх этапов региональной лиги «URAL» призовая тройка сезона выглядит следующим образом:

1 место – Максим Ахтямов — 619 очков.

2 место – Никита Белиоглов — 562 очка.

3 место – Камиль Хамидуллин — 379 очков.

Фото: Пресс-служба Yuka Drive Gymkhana

Чемпион региональной лиги «URAL» Максим Ахтямов получил право представить свой регион в финальном этапе Yuka Drive Gymkhana PRO.

Сезон региональных соревнований на этом еще не завершен. Впереди — финальный этап региональной лиги «VOLGA», после которого сильнейшие пилоты обеих региональных серий встретятся в финале Yuka Drive Gymkhana PRO, чтобы определить сильнейшего спортсмена сезона.