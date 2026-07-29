Популярный спортивный комментатор Алексей Попов назвал лучших пилотов Формулы-1 каждого 10-летия.

— Алексей, назовите лучших пилотов и команды по 10-летиям.

— Ну, я скажу, что в 1950-е это был [Хуан Мануэль] Фанхио именно потому, что я слишком много читал, что это действительно был Фанхио — не в количестве титулов, а в пилотаже. В 1960-е это Джим Кларк однозначно. Опять же, у него, может, и не больше всех титулов, в этот же момент у [Джека] Брэбема было три, но Джима выделяют все. Слишком рано ушёл. В 1970-е более сложный момент — там было много звёзд. И уже стало больше команд, больше гонок. Здесь очень трудно сказать. В начале это была эпоха [Эмерсона] Фиттипальди, в середине это был скорее [Ники] Лауда. В концовке пришла одна команда — она выстрелила технически… Стюарт? Джеки был между как бы 1960-1970-х, он с Фиттипальди боролся в начале. Трудно сказать, у «Феррари» дебютировал [Жиль] Вильнёв. Ну, я говорю, что Лауда.

В 1980-е я говорю [Ален] Прост, потому что [Айртон] Сенна уже, но ещё в начале 1990-х зацепил титулы, однако несмотря на то, что он погиб в 1994-м, я назову его лучшим в 1990-е. Вы спросите, почему не назову [Михаэля] Шумахера. А Шумахера назову лучшим в 2000-е. Останутся 2010-е — здесь как бы вопрос будет между [Себастьяном] Феттелем и [Льюисом] Хэмилтоном. И назову Хэмилтона. Возможно, стоит [Фернандо] Алонсо… Но Алонсо скорее был бы с Шумахером, но Шумахер был сильнее в общем по 2000-м, Алонсо, к сожалению, пролетит у меня в этом голосовании. Однако Хэмилтон — это человек 2010-х больше, чем Алонсо. И остаются 2020-е — и это Ферстаппен, здесь не может быть и доли сомнений, — сказал Попов в трансляции в своей группе ВКонтакте.