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Алексей Попов призвал расширить очковую зону в Формуле-1 до 15 мест

Алексей Попов призвал расширить очковую зону в Формуле-1 до 15 мест
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Российский комментатор Алексей Попов выступил за расширение очковой зоны в Формуле-1 с 10 до 15 мест.

«Я бы до изменения очков уже говорил на эту тему, с 10 до 25 [очков] сказал бы «нет». С девятого до 10-го [места] сделали, что второе место с шести до восьми [очков] подняли, это кардинально не меняло. Это давало чуть больше очков, но не кардинально. А вот когда сделали десятку, с 10 до 25 [очков] сразу подняли за победу, это разом разрушило всю историю, теперь глупо сравнивать, у кого сколько было очков.

Раз уж один раз сломали, надо и дальше ломать. Тем более у нас есть «Ошерслебен»… топ-15. И они борются», — сказал Попов в социальных сетях.

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