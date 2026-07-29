Вольф — о шансах Расселла на титул: если кто и выйдет из позиции отстающего, то это Джордж

Руководитель команды Формулы-1 Тото Вольф («Мерседес») высказался о проблемах Джорджа Расселла в сезоне-2026.

«Джордж был в лидерах в Монреале, а затем сошёл. Так что это могла быть ещё одна его победа, которая, безусловно, зарядила бы его позитивной энергией на следующие этапы. Чтобы быть справедливым по отношению к нему, у нас была проблема с двигателем на его машине, которую мы долго не могли обнаружить, [она стоила] две десятых.

Затем, очевидно, что давление на него возросло, потому что он пришёл как явный фаворит. У Кими [Антонелли] в прошлом году было девять гонок без очков, а затем Андреа стал очень хорош в текущем сезоне. Внезапно ожидания меняются, Джордж оказался в положении догоняющего. Если кто-то в положении отстающего и может справиться с этим, так это Джордж, потому что он жёсткий парень. Лучшие способны переломить ситуацию. Так что полагаю, он сможет с этим справиться, абсолютно», — приводит слова Вольфа RacingNews365.