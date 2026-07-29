Попов объяснил, почему для него Виталий Петров — лучший российский гонщик Формулы-1

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о Виталии Петрове.

«Я с большим уважением отношусь ко всем нашим ребятам, но для меня Виталий Петров выше уровнем, чем остальные. По одной простой причине — он, в отличие от них, не шёл по всем вот этим «правильным» ступенькам. Он был последним гонщиком эпохи [Джеймса] Ханта. Не потому, что он там нарушал режим как Хант (улыбается). А потому, что человек пришёл в наше время, но по методике условно 1970-х, если не 1950-х. Там Принц Бира, допустим, бобслеем занимался, стрельбой по тарелочкам и вот на машинах гонялся и приезжал на высокие места — тогда это было возможно.

В наше время суперпрофессионализма это практически невозможно. А человек в 18 лет футбол играл, потом он заинтересовался — батя ему «восьмёрку» или «девятку» дал, он на льду гонялся. Потом поехал в Тольятти и там всех надрал. Потом я видел его в «Мячково», где он поехал в Кубке «Поло», где ехали там 40 человек. И ощущение, что там две разные машины — вот один едет и 39 других. Я помню там Cергей Крылов организовывал чемпионаты, я к нему подошёл: «А вот это что у вас? Какой-то из другой категории человек едет? Другая машина?» Он говорит: «Нет, больше того — все себе готовят, а это ему прокатную дали». Я уточнил: «А кто это?» Он ответил: «А это Виталик, парень из Выборга».

А кто бывал на гонках… Я вам скажу так: стоя в повороте, а особенно в «Мячково», господи, старое «Мячково»! Стоя в повороте, которого уже нет там, визуально все едут одинаково. А вот здесь было такое ощущение, что одна машина реально по-другому ехала. А потом он приходит туда, где все с детства в картинге… И вот его [Винченцо] Соспири тренировать начал. Итальянская Ф-3000, а потом Азиатская Ф-3000. И потом он знаете против кого? Против Хюлькенбергов хвалёных, против Пересов. А они знаете какой путь прошли и вот какой он прошёл — между ФК «Фаворит» и «девяткой» на льду? И он ехал на их уровне. Больше говорить не о чем. Я могу о Виталике много говорить, потому что на самом деле у меня болит… Я знаю, что вот если реально человек бывает талант, бриллиант — его бы огранить по-другому», — сказал Попов во время трансляции в своей группе ВКонтакте.