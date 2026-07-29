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Попов объяснил, почему в «Мерседесе» нет заговора против Расселла

Попов объяснил, почему в «Мерседесе» нет заговора против Расселла
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Российский комментатор Алексей Попов высказался о трудностях пилота «Мерседеса» британца Джорджа Расселла в первой половине сезона Формулы-1.

«Просто ему действительно не везёт. Он медленнее Кими, да, но… ему реально не везёт. Вы мне скажете, что Антонелли тоже два раза сошёл, да, он сошёл, но ему не повезло в больших вещах. Есть результат — и он сошёл. Но он ехал либо на 25 [очков], либо на 18. А у Джорджа это какая-то череда бесконечная. Вот anti-stall сработал, вот одно, вот другое… Не уверен, что это какой-то саботаж со стороны Тото. То, что Тото ставит на Кими глобально, да, но то, что люди опять думают, что он ему настройки портит или более старые детали ставит, нет, потому что они работают на Кубок конструкторов. Имея суперавтомобиль полсезона, они не могут от «Феррари» по очкам оторваться», — сказал Петров в подкасте «Гаснут огни».

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